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Kaldığı hastanede 6'ncı kattan atlayarak intihar etti

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, bir hastanenin onkoloji bölümünde tedavi gören 56 yaşındaki adam 6'ncı kattan atlayarak, yaşamına son verdi.

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İzmir'de bir hastanenin onkoloji bölümünde tedavi gören kişi 6'ncı kattan atlayarak, yaşamına son verdi.

Olay, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştarıma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir onkoloji bölümünde tedavi gören Sezai M., saat 04.00 sıralarında Başhekimlik binasının 6'ncı katından atladı.

Beton zemine düşen Sezai M. ağır yaralanırken, çevredeki sağlık personeli yardımına koştu. Yapılan ilk incelemede, Sezai M.'nin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri Sezai M.'nin olduğu yerde incelemelerde bulundu. Sezai M.'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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