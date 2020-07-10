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Kahramanmaraş'ta husumetlisinin evine gitmesi canına mal oldu

İhlas Haber Ajansı

KAHRAMANMARAŞ’ın Elbistan ilçesinde aralarında husumet olan şahsın evine giden adam, çıkan tartışma üzerine Mesut Y. tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Üzerine kurşun yağdırılan Recep D., başından vurularak öldü.

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Olay, sabah erken saatlerde Güneşli Mahallesi Şirinevler Sokak’ta bulunan tek katlı bir evde meydana geldi.

Saçmalar başına isabet etti

İddiaya göre, 50 yaşındaki Recep D. ile evine gittiği husumetlisi 58 yaşındaki Mesut Y. arasında tartışma çıktı. Mesut Y., tartışmanın büyümesi üzerine evden aldığı pompalı tüfeğini, Recep D.’ye doğrultarak tetiğe bastı. Tüfekten çıkan saçmaların kafasına isabet ettiği Recep D. kanlar içerisinde yere yığıldı.

Katil gözaltına alındı

Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı ile olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Recep D.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın şüphelisi Mesut Y. ise polis tarafından gözaltına alındı. Recep D.’nin cansız bedeni, savcılık incelemesi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattı.

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