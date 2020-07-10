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UNESCO: Ayasofya'nın statüsü değiştirilecekse öncesinde bize bildirilmeli

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Ayasofya'nın statüsüyle ilgili yapılacak bir değişiklikle ilgili kendisine bilgi verilmesi gerektiğini ve bu değişikliklerin Dünya Kültür Mirası Komitesi'nin incelemesine tabi olabileceğini söyledi.

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Danıştay 10'uncu Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine ilişkin 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davada aldığı kararı önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

Hükümete yakın bazı köşe yazarları ve yabancı haber ajansları, Danıştay'ın oybirliğiyle 1934 tarihli kararın iptali yönünde karar aldığını ve bunun Cuma günü açıklanacağını öne sürdü.

UNESCO'dan Reuters haber ajansına yapılan açıklamada, Ayasofya'nın müze olarak Dünya Kültür Mirası listesinde yer aldığını ve bunun bazı yükümlülük ve hukuki müeyyideleri beraberinde getirdiği belirtildi.

UNESCO, "Bu nedenle, devletler sınırları içerisindeki miras listesindeki mekanların evrensel değerlerine zarar verecek herhangi bir değişiklik yapılmamasını sağlamalıdır. Yapılacak değişikliklerin ilgili devlet tarafından önceden UNESCO'ya bildirilmesi gerekiyor ve gerekli durumlarda bunun Dünya Kültür Mirası Komitesi tarafından gözden geçirilmesi de söz konusu olabilir" denildi.

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