Dışişleri Bakanlığı'ndan İsveç’e sert ‘YPG’ tepkisi! Görmezden geliyorlar

Dışişleri Bakanlığı, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde’nin, PYD/YPG mensuplarıyla görüşmesine tepki gösterdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Terör örgütünün kara propagandasına alet olan sözde insan hakları savunucularının, bu teröristlerin Suriye’de işledikleri katliamları, sürgüne gönderdikleri sivilleri, zorla silah altına aldıkları çocukları, kendi bölücü siyasetini reddeden Kürtler dahil bölge halkına yönelik zulümlerini görmezden gelmeleri ise utanç vericidir. Daha bugün Dünya Aramiler Konseyi, PKK/YPG’nin, kuzeydoğu Suriye’deki kamplarda tutulan DAEŞ’li militanları para karşılığında salıverdiğini, DAEŞ tehdidini böylece kasten canlı tutmak suretiyle bölgenin güvenlik ve istikrarını tehlikeye attığını açıklamıştır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu vesileyle bir kez daha terörle mücadelede terör örgütleri arasında ayrım yapılmamasının önemi vurgulanarak, terörizmin bütün biçimleriyle mücadelenin, 'uluslararası toplumun ortak yükümlülüğü' olduğu hatırlatıldı.