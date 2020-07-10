Şırnak'ta terör örgütü PKK’dan kaçan 5 terörist teslim oldu!
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde barınaklarından kaçıp Habur Sınır Kapısı'na gelen 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.Abone ol
Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'na gelen 5 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Terör örgütü PKK'da çözülmeler sürüyor. Terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'ta bulunan barınaklarından kaçan 5 terörist Habur Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristler ifadeleri alınmak üzere Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü