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Şırnak'ta terör örgütü PKK’dan kaçan 5 terörist teslim oldu!

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde barınaklarından kaçıp Habur Sınır Kapısı'na gelen 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'na gelen 5 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütü PKK'da çözülmeler sürüyor. Terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'ta bulunan barınaklarından kaçan 5 terörist Habur Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristler ifadeleri alınmak üzere Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü

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