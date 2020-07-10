Şırnak'ta terör örgütü PKK’dan kaçan 5 terörist teslim oldu!

Feyzioğlu'dan Sezgin Tanrıkulu'na: Sen kime hizmet ediyorsun?

Gaziantep FK Konyaspor maçı golleri ve geniş özeti

Çaykur Rizespor Kayserispor maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'de 4 kulüp ve 7 futbolcu PFDK'ye sevk edildi

Merkez Bankası rezervleri 90 milyar 504 milyon dolar oldu