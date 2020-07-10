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Feyzioğlu'dan Sezgin Tanrıkulu'na: Sen kime hizmet ediyorsun?

Sezgin Tanrıkulu'nun TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaya TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan tepki geldi. Feyzioğlu, 'Ben Ülkemin, Milletimin ve Meslektaşlarımın hizmetindeyim. Sen kime hizmet ediyorsun TR 705 kod adlı şahıs?' dedi.

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CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada barolar yasasının bir derin devlet operasyonuyla getirildiğini belirterek "Niçin? Ekim ayında seçim var, aralık ayında Türkiye Barolar Birliği seçimi var bu devletin en temiz çocuğunu yeniden başkan yapmak için." ifadelerini kullandı. Tanrıkulu'na yaptığı konuşma sebebiyle sosyal medya hesabından tepki gösteren Türkiye Barolar Birliği (TBB) Genel Başkanı Metin Feyzioğlu, "Ben Ülkemin, Milletimin ve Meslektaşlarımın hizmetindeyim. Sen kime hizmet ediyorsun TR 705 kod adlı şahıs?" dedi.

TBB Başkanı Feyzioğlu'nun paylaşımı şöyle:

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