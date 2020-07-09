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Merkez Bankası rezervleri 90 milyar 504 milyon dolar oldu

Anadolu Ajansı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 266 milyon dolar artarak 90 milyar 504 milyon dolara çıktı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. 

Buna göre; 3 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 73 milyon dolar azalışla 51 milyar 344 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 26 Haziran'da 51 milyar 417 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 339 milyon dolar artışla 38 milyar 821 milyon dolardan 39 milyar 160 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 266 milyon dolar artışla 90 milyar 238 milyon dolardan 90 milyar 504 milyon dolara çıktı.

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