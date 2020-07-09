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Ataşehir'de yine aynı manzara! Ekipler ceza yağdırdı

ATAŞEHİR'de dün roman vatandaşların yaptığı polis baskınıyla son bulan sosyal mesafesiz düğüne bugün devam edildi. Ekipler maskesiz 6 kişiye cezai işlem uygulandı. Düğün sahibine ikinci kez 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

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Ataşehir'de dün akşam saatlerinde roman vatandaşların sosyal mesafesiz ve maskesiz olarak yaptıkları düğün polis baskınıyla sona ermiş, maskesiz 10 kişiye ve düğün sahibine cezai işlem uygulanmıştı.

Bugün öğle saatlerinde yine aynı kalabalık toplandı ve davullu zurnalı eğlence yapıldı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ise haber verilmesi üzerine tekrar olay yerine geldi. Sosyal mesafesiz sokak düğünü yapan roman vatandaşları dağıtılarak evlerine gönderildi. Maskesi olmayan 6 kişiye cezai işlem uygulanırken, düğün sahibine ikinci kere 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Gelinin çeyiz sandığının kamyonete yüklenmesiyle düğün son buldu.

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