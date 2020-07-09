Galatasaray yabancı kuralı için harekete geçiyor

Galatasaray Kulübü, TFF'nin adlığı yabancı kuralı kararıyla ilgili "Yabancı sınırlaması geçmişte olduğu gibi gelecekte de hiçbir yarar sağlamayacaktır" açıklamasında bulundu.

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Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıkladığı yabancı oyuncu kuralının düzeltilmesi için girişimlerde bulunulacağını açıkladı.

Sarı Kırmızılılar konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Galatasaray Spor Kulübü olarak, her tür platformda ve her kademede sözlü ve resmi yazı ile yabancı sınırlamasına karşı olduğumuzu ısrarla belirtmiştik. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu, önümüzdeki sezondan itibaren uygulanmak üzere yabancı sınırlaması ile ilgili kararı yürürlüğe koymuştur.

Yarar sağlamayacak

Yabancı sınırlamasıyla ilişkin bu karar geçmişte olduğu gibi gelecekte de Türk futboluna hiçbir yarar sağlamayacağı gibi kulüplerimizin uluslararası alandaki rekabetini de olumsuz yönde etkileyecektir. Söz konusu kararın düzeltilmesi için gerekli girişimlerde bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.