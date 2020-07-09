Kilis'te görev yapan polis memuru beylik tabancasıyla intihar etti

KİLİS’te, görev yapan polis memuru S.S.(28), evinin bodrum katında beylik tabancası ile başına ateş ederek intihar etti.

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Olay sabah saatlerinde Ebulüle Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası polis memuru S.S. ailesi evdeyken, bilinmeyen bir nedenle apartmanın bodrum katına inerek beylik tabancası ile başına ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde, S.S.'nin öldüğünü belirledi. Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görev yaptığı öğrenilen S.S.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.