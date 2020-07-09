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Eski Kuveyt Başbakanı'nın oğlu 'yolsuzluktan' gözaltına alındı

Eski Kuveyt Başbakanı Cabir el-Mubarek es-Sabah'ın oğlu Şeyh Sabah Cabir el-Mubarek es-Sabah, yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

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Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, eski Başbakan'ın oğlu Şeyh Sabah ile ortağı iş insanı Hamed el-Vazzan, savcılığın talimatı üzerine sabah saatlerinde gözaltına alındı. 

Savcılık "Komorlar Birliği'nde kurdukları şirketler üzerinden kara para aklama, nüfuzunu kötüye kullanma ve kamu malına zarar verme" suçlamaları yönelttiği sanıkların, soruşturmanın tamamlanması için pazar gününe kadar gözaltında tutulması talimatı verdi.

Söz konusu kaynaklar, konuya ilişkin daha fazla bilgi vermedi.

Kuveyt Başsavcılığı, haziran ayında eski Başbakan'ın oğlu Şeyh Sabah, ortağı Vazzan, küçük çocukları ve eşlerinin mal varlığının dondurulması ve yurt dışına çıkış yasağı konulması talimatı vermişti.

Şeyh Sabah, 30 Haziran'da yaptığı açıklamada, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek, mahkemede ifade vermeye hazır olduğunu söylemişti.

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