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Maske takmak koronavirüs riskini ne kadar azaltıyor ?

ABD’li bilim insanları, ağız ve burnu örtmeninin yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalanma riskini yüzde 65 azalttığını açıkladı.

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ABD’de yer alan California Universitesi Davis Çocuk Hastanesi’nden bilim insanları, maske takmanın corona virüs bulaşma riskini yüzde 65 azalttığını buldu.

Pediatrik bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dean Blumberg, “Maskelerin işe yaramadığını söyleyen insanlara inanmayın. Maskelerin yararı bilimsel kanıtlarla destekleniyor. Bu “Yer çekimine inanmıyorum” demek kadar cahilce” ifadelerini kullandı.

İki farklı yol izliyor
Bununla birlikte, corona virüs havada yayılırken iki farklı yol izliyor. Bunlardan ilki damlacık yoluyla yayılma, ikincisi ise aeorosol tip yayılma. Bilim insanları ağız ve burundan yayılan damlacıkların bir saç telinin üçte biri kadar olduğunu ancak gözle görülebileceğini söyledi. İkinci yol ise insanların konuşmasıyla havaya yayılan aerosol tipi yayılma.B u iletim şeklinde damlacık bulunmuyor ve virüslü parçacıklar gözle görülmüyor.  

''Kapalı ortamdan kaçının''
Uzmanlar aerosol tipi yayılmanın diğerinden daha tehlikeli olduğunu, ancak kapalı ortamlardan uzak durarak önlenebileceğini bildirdi. Uzmanlar, ''Laboratuvar koşulları virüsün aerosol formda yarı canlı olarak saatlerce hayatta kalabileceğini gösteriyor. Bu yüzden mümkün oldukça kapalı ortamlardan kaçınmalısınız. Eğer, böyle bir ortamda olmak zorundaysanız da mutlaka pencerelerin açık olduğundan emin olun. Aerosol tipi yayılmayı kokunun yayılımına benzetebilirsiniz” dedi.

Riski yüzde 90 düşürüyor
Araştırmacı ekip, maske ve sosyal mesafe zorunluğunun sürdürülmesinin pandeminin kontrol altına alınması yardımcı olacağını vurgulayarak, “sosyal mesafe” ve “maske” takınımın bir arada corona virüs riskini yüzde 90 azalttığını belirtti. Çalışmada, maske takmanın tek başına Covid-19 riskini yüzde 65 azalttığı ortaya konuldu.

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