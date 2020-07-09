Drenaj kazısında göçük; 2 işçi toprak altında kaldı

KÜTAHYA’da Adnan Menderes Orta Okulu bahçesinde yapılan drenaj kazısı sırasında göçük meydana geldi. İlk bilgilere göre göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı.

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Kütahya’daki Ok Meydanı Mahallesi Radar Caddesi üzerinde bulunan Adnan Menderes Orta Okulu bahçesinde bir süre önce drenaj çalışması başlatıldı.

2 işçi toprak altında kaldı

Okul duvarlarına yakın bir alanda yapılan kazı çalışmasında yaklaşık 2 metrelik derinliğe inen özel bir şirkete bağlı 2 işçi, kazı sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kaldı.

İki işçi kurtarıldı

İhbar üzerine gelen AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarma çalışması başlatıldı. Göçükte toprak altında kalan işçiler, Yusuf Aksakal(18) ile Irak uyruklu Hamid Jasim Hamadi(53) AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerince 45 dakikalık çalışmayla kurtarıldı. Yaralı işçiler ambulansla Sağlık Bilim Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Göçüğün okul bahçesinde iş makinesinin kazı yaptığı sırada meydana geldiği ve kanal içerisinde olan işçilerin de toprak altında kaldığı tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.