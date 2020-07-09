BIST 119.163
DOLAR 6,86
EURO 7,78
ALTIN 400,13
HABER /  EKONOMİ
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?

Bakan Pakdemirli: Üreticilerimize 651 milyon liralık destek ödemesi yarın başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, onbinlerce vatandaşa güzel haberi az önce verdi. Pakdemirli “Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat Baklagil, Dane Mısır Fark Ödemeleri ile Mazot Gübre Alan Bazlı Gelir Desteği, Zeytinyağı Fark Ödemesi Desteği ve Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği” olarak 6 kalemde daha destek ödemelerinin başlayacağını duyurdu.

Abone ol

Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Yaklaşık 651 milyon TL’lik destek ödemeleri 10 Temmuz Cuma günü (yarın) saat 18.00’den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatırılmaya başlanacak.

Yapılacak destek ödemeleri:

Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Ödemesi Desteği kapsamında 45 bin 523 üreticimize, 484 milyon TL

Hububat Baklagil Fark Ödemesi Desteği kapsamında 35 bin 330 üreticimize, 112,5 milyon TL

Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği Kapsamında 11 bin 347 üreticimize, 41 milyon TL

Mazot Gübre Alan Bazlı Gelir Desteği, Zeytinyağı Fark Ödemesi Desteği Ve Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği kapsamında ise 2 bin 838 üreticimize 13,5 milyon TL şeklindedir. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun.”

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Emekliye SMS ile 80 lira kredi müjdesi! PTT veriyor işte yapılması gereken tek işlem Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 81 il müftülüğüne koronavirüs talimatı
Sevgilisini dövüp aracını yayaların üzerine sürmüştü! İstenen ceza belli oldu
İstanbul'daki 40 emniyet müdürü değişti! 15 il emniyet müdür yardımcısı başka illere gitti
Sosyal medya kapatılacak mı? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü açıkladı
Ünlü iş adamına şok suçlama: Öldürülmekten korkuyorum
CHP'li İnce 41 yıl önceki halini paylaştı! Seyyar satıcılık yaptığı günlere ait
ÖNCEKİ HABERLER
Aydın'da oğlunun düğününe gelenler takı yerine ceza getirdi
Kızılay vekaleten kurbanlık bağışı 2020 fiyatı ne kadar?
İçişleri Bakanı Soylu incelemelerini tamamladı! 'Sakarya'daki patlama' açıklaması
Hatay'da iki kardeşin birlikte çekildiği son fotoğraf bu oldu
Güney Kore şokta! Seul Belediye Başkanı kayboldu!
Mehmetçik Vakfı vekaleten kurbanlık bağışı 2020 fiyatı
Yorumlar