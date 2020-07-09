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Aydın'da boyacı adam işe giderken eceline yakalandı

Demirören Haber Ajansı

AYDIN'da boyacılık işi yapan adam, sabah saatlerinde işine doğru yola koyulurken sıcak havanın etkisiyle dinlenmek istedi. Yol kenarındaki duvara oturan adam, 5 metre yükseklikten düşerek can verdi.

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Olay, Ege Mahallesi'nde bugün saat 09.30 sıralarında meydana geldi.

İşine giderken sıcakta yorulup oturdu

Boyacılık yapan Refah Mutlu, sabah saatlerinde işe gitmek için evinden çıktı. Aşırı sıcaktan bunalan Mutlu, dinlenmek için özel bir siteyi çevreleyen duvarın üzerine oturdu.

Bir anda dengesini kaybeden Mutlu, yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi, Mutlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Mutlu'nun cenazesi polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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