Danimarka, koronavirüs pasaportu çıkarıyor!

DANİMARKA'da ulusal sağlık websitesinden ücretsiz indirilebilen ve yurtdışı seyahatlerde kullanılabilen Kovid-19 pasaportu çıkarıldı.

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Pasaportu almak için ilkin coronaprover.dk adresli websitesine test olmak için başvuru yapmak gerekiyor. Eğer test negatif çıkarsa, Danimarka'da hükümet websiteleri, internet bankaları ve bazı özel şirketlerde işlem yapmakta kullanılan dijital yazılım kimliği NemID devreye giriyor.

Koronavirüs durumunu belgeleyecekler

NemID kullanılarak sundhed.dk adresli ulusal sağlık websitesine girilerek resmi koronavirüs sertifikası indiriliyor.

Yeni uygulamayı tanıtan Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, "sizden pek çok yerde Kovid-19 testinizin negatif olduğunu belgelemeniz istenebilir. Yeni Kovid-19 pasaportuyla Danimarkalılara yolculukları sırasında bu testi resmen belgeleme imkanı sunuyoruz" dedi.

Şartlar neler?

- Kovid-19 pasaportu indirmek ancak testin negatif çıkması ve yedi günden kısa süre önce yapılması halinde mümkün olacak.

- Ebeveynler kendi NemID'lerini kullanarak çocukları için de Kovid-19 pasaportu alabilecek.

- 15 yaş üstü çocuklar ise kendi bilgileriyle girip pasaport indirebilecek.

Danimarka halihazırda sınır bölgelerinde yaşayan İsveçlilerden Danimarka'da içeri adım atmaları için testlerinin negatif sonuçlandığını kanıtlamalarını istiyor.

Bağışıklık pasaportu, koronavirüs ibranamesi de yolda

Ancak BM'ye bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), nisanda yaptığı açıklamada, insanların serbest seyahatini Kovid-19'la ilgili şartlara bağlayan bağışıklık pasaportu benzeri belgeler çıkarılmaması uyarısı yapmıştı. Bunu, Kovid-19 geçirip iyileşenlerin bağışıklık kazanmasının garanti olmamasıyla gerekçelendirmişti.

Buna koşut olarak 'antikorlu seçkinler' sınıfı doğacağına dair spekülasyonlar etik tartışmaları da beraberinde getirdi.

Ancak bir dizi ülkede buna benzer sistemler geliştirmek için kollar sıvanmış durumda. Bunlardan biri olan Estonya 'bağışıklık pasaportu', Şili 'koronavirüs ibranamesi' üzerinde çalışıyor.