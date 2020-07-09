Sosyal medya kapatılacak mı? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, son günlerde gündemin üst sıralarına yerleşen 'sosyal medya düzenlemesi' tartışmalarına ilişkin "Sosyal medyanın kapatılması diye bir plan yok ama düzenlenmesi gerektiği konusunda artık bir konsensüs oluştu." açıklaması yaptı.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya düzenlemesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Artık bir konsensüs oluştu"

Sosyal medya için, "Burası 'Gerçek hayatta suç olan sanal hayatta da suçtur' ilkesiyle hareket edilmesi gereken bir alandır" ifadelerini kullanan Kalın, "Sosyal medyanın kapatılması diye bir plan yok ama düzenlenmesi gerektiği konusunda artık bir konsensüs oluştu." dedi.

'Ayasofya' tartışması

Ayasofya'yla ilgili tartışmalar konusunda Kalın, "İbadete açılması, tarihi dünya mirası kimliğinden bir şey eksiltmez. Daha fazla insan orayı ziyaret edebilir" diye konuştu.

İsrail'in Batı Şeria'yı İlhak Planı

Kalın, İsrail'in Batı Şeria'yı İlhak Planı hakkında ise "Bu yeni bir gasp ve işgal politikasıdır, hamlesidir, oyunudur. Bu oyuna hiç kimsenin gelmemesi gerekir" uyarısı yaptı.