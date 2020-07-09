Sakarya'daki patlamaya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

İçişleri Bakanlığı, Sakarya'daki patlama hakkında yaptığı açıklamada, "Havai Fişek Fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılması maksadıyla taşıyan kamyondan indirildiği esnada, patlama meydana geldi." ifadelerini kullandı.

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Meydana gelen patlamada; 2’si patlayıcı madde imha timinden olmak üzere 3 jandarma personeli şehit olurken 6 personel de yaralandı.

Kontrollü şekilde patlatılacaklardı

İçişleri Bakanlığı, patlama hakkında yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verdi:

Sakarya-Hendek ilçesi Taşkısığı Mahallesinde faaliyet gösteren Taş Ocağında, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereği Havai Fişek Fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılması maksadıyla taşıyan kamyondan indirildiği esnada, patlama meydana geldi.