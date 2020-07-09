Sakarya'daki patlamaya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

İçişleri Bakanlığı, Sakarya'daki patlama hakkında yaptığı açıklamada, "Havai Fişek Fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılması maksadıyla taşıyan kamyondan indirildiği esnada, patlama meydana geldi." ifadelerini kullandı.Abone ol
Meydana gelen patlamada; 2’si patlayıcı madde imha timinden olmak üzere 3 jandarma personeli şehit olurken 6 personel de yaralandı.
Kontrollü şekilde patlatılacaklardı
İçişleri Bakanlığı, patlama hakkında yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verdi:
Sakarya-Hendek ilçesi Taşkısığı Mahallesinde faaliyet gösteren Taş Ocağında, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereği Havai Fişek Fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılması maksadıyla taşıyan kamyondan indirildiği esnada, patlama meydana geldi.
Ne oldu?
Sakarya’nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında patlamayan havai fişek ve diğer patlayıcılar, imha edilmesi amacıyla Adapazarı Taşkısığı mevkiinde bulunan taşocağına getirildi.
Kamyonla taş ocağındaki alana getirilen patlayıcıların boşaltılmak istendiği sırada patlama meydana geldi. Patlama sesi kentin birçok yerinden duyulurken, dumanlar gökyüzüne yükseldi. Bölgeye, çok sayıda sağlık ekinb ve ambulans yönlendirildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edilmeye başlandı.