Sel ve su baskınlarına dikkat! Meteoroloji bu illeri uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini açıkladı. Türkiye genelinde sıcaklıklar düşerken bazı illerde de sağanak yağış beklendiği bildirildi. Yetkililer su baskınlarına karşı da uyardı. İşte Türkiye'nin havası...
Uzun süredir etkili olan Arabistan sıcakları yerini serin ve yağışlı havaya bıraktı. Meteoroloji'den flaş uyarılar art arda geldi.
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Birçok ilde parçalı bulutlu ve yağışlı hava hakim olacakken,yetkililer bazı iller için de sel ve su baskını yaşanabileceğini duyurdu.
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İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminler:
Hava sıcaklığının ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
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Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum dışında) ile , Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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