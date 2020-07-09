Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Temmuz programı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz programı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde bulunan 15 Temmuz Anıtına çiçek bırakılması ile başlayacak.

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15 Temmuz Destanı’nın dördüncü yılında milletin zaferini unutturmamak adına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı programlar gerçekleştirilecek. Bakanlıklar, kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkede FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin destansı mücadelesini anacak ve anlatacak faaliyetler düzenleyecek.

Erdoğan’ın 15 Temmuz programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz programı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde bulunan 15 Temmuz Anıtına çiçek bırakılması ile başlayacak. TBMM’de düzenlenecek 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programına da katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra şehit ailelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz’da saat 21:00’da Millete Sesleniş konuşmasını gerçekleştirecek.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) hain darbe girişimi karşısında aziz milletin ve kahraman güvenlik güçlerinin gösterdiği onurlu mücadelenin ve demokrasi zaferinin dördüncü yıl dönümünde düzenlenecek programlar dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından bakanlıklar, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle koordinasyon toplantıları gerçekleştirildi.

İletişim Başkanlığı tarafından program ve faaliyetlerin 15 Temmuz ruhuna uygun bir şekilde gerçekleştirilebilmesi adına “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma 2020 Yılı Etkinlikleri Strateji Belgesi” hazırlanarak tüm kurumlarla paylaşıldı.

Program ve faaliyetler, 15 Temmuz darbe girişiminin ve FETÖ’nün tüm yönleriyle etkin şekilde anlatılması, milletin direnişi, devletin mücadelesi ve demokrasi zaferine vurgu yapılması, şehitlerin ve gazilerin anılması, milli birlik duygusunun ve toplumsal hafızanın canlı tutulması ve yurtdışında 15 Temmuz ile ilgili farkındalık oluşturulması çerçevesinde planlandı. Etkinliklerin hazırlık, uygulama ve değerlendirme süreçlerinin takibi ve raporlanması için İletişim Başkanlığı bünyesinde “15 Temmuz Proje Takip Sistemi” kuruldu.

2019 yılında bakanlıklar, kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları tarafından “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” kapsamında yurt içinde ve yurt dışında toplam 1.500 program ve faaliyet hayata geçirilmişti. Bu yıl 15 Temmuz kapsamında düzenlenecek toplam program ve faaliyet sayısı 3.000’e ulaştı. Bu yıl yurt içinde bakanlıklar ve kamu kurumları 1.609, üniversiteler 521, sivil toplum kuruluşları 108 adet olmak üzere toplam 2.238 program gerçekleştirecek. Yurt dışında ise 752 faaliyet icra edilecek.

İletişim başkanlığının 15 Temmuz projeleri

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, genel koordinasyon görevinin yanında, Başkanlık olarak da 15 Temmuz ile ilgili yurt içi ve yurt dışında bir dizi program ve projeyi hayata geçirecek.

- 15 Temmuz Kurumsal Kimlik Çalışması Bütün program ve projelerde içeriğin yanı sıra görsel bir bütünlüğün de sağlanması amacıyla İletişim Başkanlığınca 15 Temmuz logosu başta olmak üzere hazırlanan kurumsal kimlik çalışması güncellendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliklerinde kullanması için çeşitli görsel materyaller “15temmuz.gov.tr” adresinde erişime açıldı.