Sakarya'da patlama meydana geldi şehit sayısı yükseliyor! Yaralılar da var

SAKARYA'da patlama meydana gelen havai fişek fabrikasından çıkartılan patlayıcılar kamyonda taşınırken Taşkısığı bölgesinde infilak etti. Son dakika bilgisine göre, 3 askerimiz şehit olurken 6 kişi de yaralandı...

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Son dakika bilgisine göre Sakarya’nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında patlamayan havai fişek ve diğer patlayıcılar, imha edilmesi amacıyla Adapazarı Taşkısığı mevkiinde bulunan taşocağına getirildi. Kamyonla taş ocağındaki alana getirilen patlayıcıların boşaltılmak istendiği sırada patlama meydana geldi. Patlama sesi kentin birçok yerinden duyulurken, dumanlar gökyüzüne yükseldi. Bölgeye, çok sayıda sağlık ekinb ve ambulans yönlendirildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edilmeye başlandı.

İçişleri Bakanlığı: 3 jandarmamız şehit

İçişleri Bakanlığı'ndan patlama ile ilgili yapılan son dakika açıklamasında "Sakarya-Hendek ilçesi Taşkısığı Mahallesinde faaliyet gösteren Taş Ocağında, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereği Havai Fişek Fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılması maksadıyla taşıyan kamyondan indirildiği esnada, patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada; 2’si patlayıcı madde imha timinden olmak üzere 3 jandarma personelimiz şehit oldu, 6 personelimiz yaralandı." denildi.

SON ACI TABLOYU VALİ AÇIKLADI

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın verdiği son dakika bilgisine göre ise şehit sayısı 3'e çıktı. Kaldırım, "Patlayıcıların intikalleri esnasında patlama meydana geldi. 3 şehidimiz, 6 yaralımız var." dedi...

İmha edilmek üzere götürülmüştü...

Sakarya Belediye Başkanı Ekrem Yüce, olayda iki askerin şehit olduğunu duyurdu. Başkan Yüce şu ifadeleri kullandı: "Ülkemizin başı sağolsun. Ben, Ankara'da bakan beyle toplantı anındayken bu patlama oldu. Toplantı anında daire başkanımız hemen bilgi verip olay yerine intikal etti. Olaya müdahale edildi, devamlı bana bilgi aktarılıyor. İmha edilmek üzere götürülen mühimmat aracında patlama sonucunda bunlar oluştu."

Taşkısığı Mahallesi muhtarı Muharrem Bektaş:

Hendek’te patlamayan mühimmatı, jandarma kontrolünde mahallemizde bulunan boş kullanılmayan taş ocağında kontrollü patlatma yapılmak istendi, o sırada kaza oldu. Şu anda yaralımız var. Muhtemelen 1 sivil geri kalan asker. Tek bildiğim bu. Kamyon olay yerine geliyor. Durduğu yerde patlıyor. Kamyon şu an gözümün önünde ve paramparça olmuş durumda. Muhtemelen kamyonun içinde olmuş. Bilmiyorum yanlış bilgi vermeyeyim ama şu anda gözümle gördüğüm bu. Şu anda olay yerindeyim kamyonla aramda 5 metre var.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki ‘Büyük Coşkunlar’ havai fişek fabrikasında patlamada 7 kişi yaşamını yitirmiş 126 kişi de yaralanmıştı.