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PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcıyı imha edildi

MARDİN'de jandarmanın istihbarat çalışmasıyla PKK'lı teröristlerin karayolu kenarına tuzakladığı 20 kilo el yapımı patlayıcı bulunarak imha edildi.

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Mardin'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmalarıyla PKK'lı teröristlerin Mardin-Savur karayolunda el yapımı patlayıcı tuzakladıkları belirlendi.

Ekipler, bölgede yaptıkları aramada yol kenarında tuzaklanmış amonyum nitratla güçlendirilmiş 20 kilo el yapımı patlayıcı buldu.

Bölgede güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından patlayıcı, kontrollü şekilde imha edildi.

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