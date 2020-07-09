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FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen'in cezası netleşti

Son dakika gelişmesi... FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Zeynep Gülen'e verilen ceza belli oldu.

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Beykoz'da sahte kimlikle yakalanan Zeynep Gülen'e örgüte yardım suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası verildi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Zeynep Gülen'in Beykoz'da 24 Ekim 2019 günü polisin yaptığı rutin kontrolde "Zeynep Setenay Özcan" adına düzenlenmiş üzerinde kendi fotoğrafının bulunduğu sahte nüfus cüzdanıyla yakalandığı belirtildi.

'Şüpheli hareketler sergilemesi' üzerine kendisini "Neşe Ateş" olarak beyan ettiği belirtilen Gülen'in daha sonra Zeynep Gülen olduğunu itiraf ettiği kaydedildi. 

İddianamede, Zeynep Gülen hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.

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