Kredili konut satışında ‘14 kat’ artış

Korona virüs vakalarının azalmasıyla birlikte normalleşme sürecinin başlaması ve konut kredisi faizlerinin düşmesi, emlak piyasasını rekor düzeyde hareketlendirdi. Türkiye’de, 1-27 Haziran tarihleri arasında toplam 93 bin 704 kredili konut satışı gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde, kredili konut satışının 6 bin 658 olduğu Türkiye’de, artışın 14 kata ulaştığı gözlendi.

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Bankaların başlattığı konut kredisi kampanyaları, korona virüs salgını nedeniyle durgunluk yaşanan gayrimenkul sektörünü canlandırdı. 12 ay ertelemeli ve 15 yıla kadar vadeli kredi olanaklarından yararlanmak isteyen vatandaşlar, hayallerindeki eve ulaşmak için harekete geçti.

Oturmak ya da yatırım için en uygun evi almanın peşine düşen vatandaşlar, emlak sektörüne son yılların en yoğun dönemini yaşattı. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu Müdürü Burçin Önder, “Konut kredilerinde faizin düşmesi, piyasaya can suyu oldu. Hareketlilik, önümüzdeki aylarda da devam edecek” dedi.

İzmir’in değeri artıyor

Türkiye’deki konut satışlarıyla ilgili önemli bilgiler paylaşan İEÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü Burçin Önder, “Emlak piyasası, yeni bir rekora koşuyor. Türkiye’de, 1-27 Haziran 2020 tarihleri arasında kredili konut satışı 93 bin 704 oldu. Arsa ve iş yeri satışı ile birlikte rakam 284 bin 487’ye ulaştı. Geçen yılın haziran ayında 6 bin 658 kredili konut satışının olduğunu düşünürsek, vatandaşın ne derece ilgi gösterdiğini de anlamış oluruz. Yaklaşık 15 kat artış, azımsanacak bir rakam değil. Yaz boyunca da hareketlilik devam edecek gibi duruyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya, konut satışında başta olan illerimiz. İzmir’de, 1-27 Haziran arasındaki kredili konut satışı 6 bin 220. İzmir, bu sayıyla İstanbul ve Ankara’nın ardından üçüncü sırada. İzmir, zaten uzun süredir ilgiyi üzerinde toplayan bir şehir. Yaşam kalitesi ve uygun ikliminin yanı sıra pandemi sürecinde genel olarak vakaların az seyretmesi de İzmir’e olan ilgiyi artırdı. İzmir, değerini her geçen gün artıran ve Avrupa’nın birçok şehriyle rekabet etme gücü olan bir şehir” diye konuştu.

Müstakilde gerçekçi fiyatlar

Pandemi sürecinde müstakil ev fiyatlarında artış olduğunu ancak fiyatların yavaş yavaş normale dönmeye başladığını belirten Önder, “Pandemi sürecinde, internetten müstakil ev aramaları yüzde 252 artmıştı. Fiyatlar da Türkiye genelinde yüzde 25, İzmir’de yüzde 15 yükseldi. Kiralar da bu doğrultuda tavan yaptı. Müstakil eve olan rağbet azalmış değil. Ancak normalleşme süreciyle birlikte, müstakil ev fiyatlarının gerçekçi seviyelere gelmeye başladığını görüyoruz. İnsanlar, ‘Kısa süre içinde böyle fırsat gelmez’ düşüncesiyle hareket ederek ev almak için çaba gösteriyor. Bu süreçte, nitelikli projeler hayata geçiren ve piyasadaki beklentiyi doğru okuyan firmalar kazançlı olacak. Geçtiğimiz yıllarda yabancı bir şirket, ‘Türkiye'nin hayal haritası’na yönelik araştırma yapmıştı. Türklerin en büyük hayallerinden birinin ev sahibi olmak olduğu, araştırmada ortaya çıkmıştı. Faiz oranlarındaki düşüş, bir anlamda hayalleri de gerçek yaptı” ifadelerini kullandı.