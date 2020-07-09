BIST 118.838
DOLAR 6,86
EURO 7,79
ALTIN 399,60
HABER /  EĞİTİM

LGS sonuçları ne zaman açıklanır kaç gün kaldı?

Hayalindeli lisede eğitim görmek için heyecanlanan binlerce öğrenci merakla LGS sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. ÖSYM tarafında açıklanan olan LGS sınav sonuçları 16 Temmuz perşembe günü erişime açılacak. LGS sonuçlarının ardından tercih işlemleri başlayacak.

Abone ol

LGS ne zaman açıklanacak araştırması öğrenci ve veliler tarafından sorgulanmaya başladı. Binlerce öğrencinin en iyi lisede eğitim görmek için girdiği LGS sınavı sonuçları için geri sayım başladı. LGS sınav sonuçları 16 Temmuz perşembe günü saat 10.00 civarında ÖSYM tarafından açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözel ve sayısal soru ve cevapları yayımlamasının ardından LGS sınav sonuçları için de adayların beklediği müjdeli açıklamayı yaptı: 

LGS ne zaman açıklanacak?
"LGS sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir."

LGS tercihleri ne zaman başlayacak?
LGS tercihleri, 16 Temmuz'da ilan edilecek olan LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Geçtiğimiz yıla bakıldığında tercihler sonuçlardan yaklaşık 1 hafta sonra başlamıştı. Buna göre 2020 LGS tercihlerinin 20-21 Temmuz tarihlerinde başlayacağı öngörülüyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Davutoğlu’ndan sert 'Pelikan' tepkisi: Bu çeteye de direniriz
PKK'nın kanlı infaz oyunu: İstihbarat birimleri gerçeği ortaya çıkardı
Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar: Gelin sizinle bir kozumuz varsa çözelim
İkinci el otomobil fiyatlarının durgunlaşacağı tarih galericiler konuştu
MHP lideri Bahçeli'den bir ilk! İYİ Parti'nin teklifine Meclis'te 'kabul' oyu verdi
Van'da etkisiz hale getirilen terörist, gri listede çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Garry Rodrigues'in biletini kesti
Van Gölü’ndeki cesetler Row cihazıyla çıkarılacak
Afetzedelere 6 milyon tutarında kaynak
Apple Türkiye servis ücretlerine de zam yaptı! iphone batarya ve ekranın yeni fiyatı
Teknik direktörler yabancı kuralı için ne dediler?
Kredi kartıyla kurban kesilir mi Diyanet taksitle kurbanlık alınır mı?
Yorumlar