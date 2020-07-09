Adana'da 'torbacı' operasyonunda 4 tutuklama

ADANA'da uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmıyor... Polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan 4 torbacının evlerinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken mahkemeye çıkarılan şahıslar cezaevinin yolunu tuttu.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında ekipler, daha önce polisten gizlemek için bir evin ahırına gömüldüğü tespit edilen uyuşturucu maddelerin, merkez Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi’ndeki bir eve getirildiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, Murat İ.'ye (28) ait o eve baskın yaptı. Evde yapılan aramalarda çuvallar içerisinde 43 kilo 450 gram esrar ele geçirilirken, Murat İ. gözaltına alındı.

Çok sayıda uyuşturucu madde bulundu

Operasyon kapsamında, merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi’nde uyuşturucu taşındığı belirlenen aracı durdurdu. Araçta narkotik köpeği ile arama yapan ekipler, 4 kilo 100 gram bonzai, 18 uyuşturucu hap ve 1 hassas terazi ele geçirdi. Araçtaki Mehmet Can Ç. (22), Adem G. (18) ve Fuat K. (19) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.