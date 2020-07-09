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Katalan derbisinde Barcelona'yı Luis Suarez sırtladı

Katalan derbisinde Barcelona, Luis Suarez'in attığı tek golle Espanyol karşısında üç puanı aldı. Böylelikle Barcelona, ezeli rakibi Real Madrid'i takibine devam etti.

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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 35. haftasında Barcelona sahasında oynadığı maçta Espanyol'u 1-0 yendi. Barcelona kentinin iki takımını karşı karşıya getiren derbinin ilk yarısı golsüz sona erdi.

Karşılaşmada 2 kırmızı kart çıktı

İkinci yarının 56. dakikasında Luis Suarez'in golüyle öne geçen Barcelona, sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmada, Barcelona'dan Ansu Fati (Dk. 50) ve Espanyol'dan Pol Lozano (Dk. 54) kırmızı kart görerek takımlarını 10'ar kişi bıraktı.

Luis Suarez Barcelona tarihinde üçüncü oldu

Derbide alınan sonuçla puanını 76'ya çıkaran Barcelona, şampiyonluk yarışında bir maçı eksik olan Real Madrid'in 1 puan ardında ikincilikteki yerini korudu. Real Madrid, cuma günü sahasında Alaves'e karşı oynayacak.
Espanyol ise 24 puanda kalarak, La Liga'da küme düştüğü kesinleşen ilk takım oldu. Luis Suarez, Barcelona'nın en golcü 3. futbolcusu oldu
Bu arada Barcelona formasıyla 195. golünü atan Uruguaylı Luis Suarez, kulüp tarihinin en golcü futbolcuları sıralamasında üçüncülüğe yükseldi.

Listede Lionel Messi (630) birinci sırada bulunurken, onu Cesar Rodriguez (232), Luis Suarez (195) ve Ladislao Kubala (194) izliyor.

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