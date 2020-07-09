Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte il il en çok ve en az vakaların görüldüğü yerler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada illerdeki son durumu paylaştı. En az vaka görülen iller hangileri? En fazla vaka artışı görülen iller hangileri?.. İllerin pik yaptığı yani en yüksek vaka sayısının görüldüğü haftalar hangileri? İşte son 3 gün en az ve en çok vaka görülen kentler ve illerin pik yapma listesi...