Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte il il en çok ve en az vakaların görüldüğü yerler
TÜRKİYE'de koronavirüsle mücadele devam ediyor... Peki, son 3 günde hangi illerde vaka sayılarında artış oldu, hangi illerde azaldı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada illerdeki son durumu paylaştı. En az vaka görülen iller hangileri? En fazla vaka artışı görülen iller hangileri?.. İllerin pik yaptığı yani en yüksek vaka sayısının görüldüğü haftalar hangileri? İşte son 3 gün en az ve en çok vaka görülen kentler ve illerin pik yapma listesi...
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En az vaka sayılarının görüldüğü illerimiz şöyle:
Tunceli
222
Artvin
322
Iğdır
422