MHP lideri Bahçeli'den bir ilk! İYİ Parti'nin teklifine Meclis'te 'kabul' oyu verdi

Bugüne kadar İYİ Parti'nin hiç bir önergesine destek vermeyen MHP lideri Devlet bahçeli, dün Meclis'te bir ilke imza attı. Denizli'nin Altınova ilçesinin il olması için İYİ Parti'li Yasin Öztürk'ün verdiği önergeye Bahçeli ve MHP 'kabul' oyu kullandı...

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Meclis’te önceki günkü oturumda bir ilk yaşandı. Meclis Başkanlığı seçimi için TBMM Genel Kurulu’nda olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk’ün, Denizli’de Altınova adıyla bir ilçe kurulmasına ilişkin verdiği kanun teklifine kabul oyu verdi. Kanun teklifi, İYİ Parti, MHP ve CHP milletvekillerinin “kabul” yönünde el kaldırmasına rağmen kabul edilmedi.

Celal Adan kanun teklifini yedi!

Yasin Öztürk, TBMM oturumunu yöneten Meclis Başkanvekili Celal Adan’ın bir anlık “dikkatsizliği” üzerine teklifin kabul edilmediğini belirtti. Öztürk, “Devlet Bey jest yaptı sağ olsun. Çoğunluğun kabul oyu, sehven de olsa Adan’ın (TBMM Başkanvekili Celal Adan) gözünden kaçtı. Yanına gidip, ‘Bizim kanun teklifini yedin’ dediğimde bana, ‘Dalgınlığıma geldi, kusura bakma. Hakkını helal et’ dedi” ifadelerini kullandı.

Devlet Bey kabul oyu verince...

Öztürk o anları da şöyle özetledi: “Konuşmama, aynı kanun tekliflerini veren eski MHP Milletvekili Emin Haluk Ayhan ve rahmetli DYP Milletvekili Mehmet Gözlükaya’ya teşekkürlerini ileterek başladım. Devlet Bahçeli sürekli Genel Kurul’da olmaz. Meclis Başkanlığı seçimi için oradaydı ve o sebeple de oy kullandığını düşünüyorum. Devlet Bey, kabul oyu verince MHP’li milletvekilleri de el kaldırdı. Devlet Bey jest yaptı sağ olsun.”