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Kahramanmaraş'ta takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Demirören Haber Ajansı

KAHRAMANMARAŞ’ın Andırın ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Ahmet Körlü (60) hayatını kaybetti.

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Kaza, gece saatlerinde ilçenin Kesik Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Körlü yönetimindeki 01 TE 825 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki yayla evinin bahçesine devrildi.

Kazayı görenlerin ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde, sürücü Ahmet Körlü'nün araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybettiğini belirledi.

Bahçedeki 2 otomobilde de maddi hasarın oluştuğu kazada hayatını kaybeden Körlü'nün cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Andırın Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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