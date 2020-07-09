BIST 119.166
DOLAR 6,87
EURO 7,78
ALTIN 400,22
HABER /  DÜNYA

ABD koronaya teslim! Kovid nedeniyle ölenlerin sayısı 134 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 977 artarak 134 bin 18'e yükseldi.

Abone ol

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Dünyadaki Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 56 bin 361 artarak 3 milyon 98 bin 311'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 977 artarak 134 bin 18'e çıktı.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 1 milyon 674 bin 655 vakayla Brezilya, 750 bin 580 vakayla Hindistan ve 700 bin 792 vakayla Rusya izliyor.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunu sürdürüyor.

New York'ta şimdiye kadar 423 bin 493 kişiye virüs bulaştı, 32 bin 292 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 287 binden fazla vakayla California ve 219 bini geçen vakayla Teksas takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 38 milyon 816 bini, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 355 bini geçti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bingöl'de operasyondan dönen helikopter zorunlu iniş yaptı sebebi teknik arıza
Malatya'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli rasathanesi son depremler listesi
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Gaziantep'te artan vaka sayıları korkuttu
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (8 Temmuz 2020)
ABD'li senatörlerden küstah Türkiye mektubu
ÖNCEKİ HABERLER
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
İstanbul’da dev terör operasyonu çok sayıda gözaltı var
Büyükada'da korkutan orman yangını
Hüseyin Çimşir: "Üzüntülüyüz"
Göztepe Ankaragücü maçı golleri ve geniş özeti
Can Tanrıyar kimdir ne iş yapar Can Tanrıyar kaç yaşında?
Yorumlar