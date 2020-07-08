BIST 118.713
DOLAR 6,86
EURO 7,79
ALTIN 400,11
HABER /  GÜNCEL
ADV İhtiyaç Kredisinde Görülmemiş Oran: %0,79
ADV Virüslere karşı medikal koruma

Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (8 Temmuz 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 5282'ye çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 208.938'e yükseldi.

Abone ol

Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 22 kişi daha hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bazı büyük kentlerde en yüksek haftalık vaka sayıları salgının 5. haftasında görülmüştü. Tedbirlerle bunu düşüşler izledi. 13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır'' ifadelerini kullandı.

Resim

SON DAKİKA HABERLERİ
Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca açıklama yapıyor! Yeni tedbirler neler?
Trabzonspor Antalyaspor maçı CANLI YAYIN
Ziraat Türkiye Kupası finali 29 Temmuz'da oynanacak
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun başlayacağı tarih ve yabancı kuralı belli oldu
Van Gölü'nde kaybolan tekne bulundu! 107 metre derine batmış!
BDDK'nın kararını değerlendiren Bakan Albayrak: Büyümemize ivme katacak
ÖNCEKİ HABERLER
Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı
Anadolu Efes'de Chris Singleton'ın sözleşmesi uzatıldı
Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Şanlıurfa'da genç kız oyunculuk hayaliyle evden kaçtı başına gelmeyen kalmadı
Maske takılıyken de sosyal mesafe kuralına uyun
Yorumlar