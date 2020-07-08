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Fildişi Sahili Başbakanı Coulibaly hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı

Fildişi Sahili Başbakanı Amadou Gon Coulibaly, Bakanlar Kurulu toplantısında rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı klinikte yaşamını yitirdi.

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Fildişi Sahili ulusal basınındaki haberlere göre; kalp rahatsızlığıyla ilgili tedavi için mayıs başında gittiği Fransa'dan 2 Temmuz'da ülkesine dönen Başbakan Amadou Gon Coulibaly, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında rahatsızlandı.

Abidjan'da özel bir kliniğe kaldırılan 61 yaşındaki Coulibaly, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Fildişi Sahili'nde 31 Ekim'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisinin cumhurbaşkanı adayı olan Coulibaly, mart sonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyan biriyle temasta bulunduğu için kendini karantinaya almıştı.

Başbakan Coulibaly'e 2 kez yapılan Kovid-19 testi negatif çıkmıştı.

Mayıs başında rutin kontrol için gittiği Fransa'da koroner anjiyografi muayenesinin ardından Coulibaly'nin kalbine stent takılmıştı.

Doktorunun tavsiyesiyle birkaç hafta yatak istirahati verilen Başbakan'ın haziran başında yeniden rahatsızlanması üzerine tedavisi uzamıştı.

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