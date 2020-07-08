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Olympiakos Galatasaraylı Harrison'ı kadrosuna kattı

Anadolu Ajansı

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Yunanistan'ın Olympiakos Basketbol Takımı, 2 sezondur Galatasaray Doğa Sigorta forması giyen ABD'li Harrison'ı transfer etti.

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THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Yunanistan'ın Olympiakos Kulübü, 25 yaşındaki Aaron Harrison ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Harrison, geçen sezon Galatasaray Doğa Sigorta ile ULEB Avrupa Kupası'nda çıktığı 16 karşılaşmada 5,9 sayı ve 2,8 asist ortalamasıyla oynamıştı.

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