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Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor

Avrupa kupalarına katılma yarışını sürdüren Fenerbahçe'de son dönemdeki hatalarıyla gündeme gelen Jailson, sarı lacivertli ekipten ayrılmayı düşünüyor. Brezilyalı oyuncunun transfer olmak için menajerine talimat verdiği iddia edildi.

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Son dönemde yaptığı hatalar nedeniyle gündemden düşmeyen Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünüyor.

Brezilya kaynaklı Gauchazh'da yer alan habere göre son olarak Gençlerbirliği maçındaki hataları sebebiyle eleştiri toplayan Jailson, ilk 11'deki yerini kaybetti. Gremio'dan büyük umutlarla transfer edilen Brezilyalı oyuncunun Avrupa'ya transfer olmayı düşündüğü ve gelecek transfer döneminde ayrılmak için menajerine talimat verdiği yazıldı.

BREZİLYA VE İTALYA'DAN TALİPLER VAR
2017'de Libertadores Kupası'nı kazanan Gremio'nun as oyuncularından biri olan Jailson için geçtiğimiz transfer döneminde Brezilya ve İtalya'dan kulüplerin talip olduğu bilgisi de verildi.

24 yaşındaki Brezilyalı orta saha Jailson, 2018 yazında Gremio'dan Fenerbahçe'ye 4 milyon euro bonservis ve bir sonraki transferden %20 payla transfer edilmişti. Jailson, bu sezon Süper Lig'de 26 maça çıktı ve 1 gol attı.

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