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Altın fiyatında yeni rekor! 400 TL'yi gördü

Altın fiyatları, 2011 yılından bu yana ilk kez ons başına 1,800 doları aştı. Bununla birlikte iç piyasada altın fiyatında yeni zirveler görüldü. Gelen son dakika haberine göre altın yeni bir rekor kırdı ve gram altın 400 TL'yi gördü.

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Yatırımcıların 'güvenli liman' olarak gördüğü altında fiyatlar normalleşme adımlarına rağmen yükseliyor.8 Mayıs'ta 396 lirayla rekor kıran gram altın 400 liraya ulaştı ve yeni bir rekor kırdı.

Yeni Covid-19 vaka sayılarında hızlı artışın etkisiyle, hisse senedi borsalarından çıkan yatırımcıların alımlarıyla hızla yükselen altın fiyatları 1,800.58 dolara kadar çıktıktan sonra, 1,799.31 dolara döndü.

Analistlere göre, küresel piyasalarda yatırımcıların güvenli liman arayışlarını artıran, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Covid-19 pandemisinde tepe noktasının henüz görülmediğine ilişkin açıklaması etkili oldu.

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