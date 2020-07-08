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İdlib'de Rus-Türk ortak devriyesi nasıl düzenleniyor? Rus televizyonundan önemli haber

Rus Zvezda televizyonu, Türkiye ve Rusya'nın 'İdlib gerilimi azaltma bölgesinde' gerçekleştirdiği ortak devriye faaliyetleriyle ilgili kritik bilgiler paylaştı.

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Zvezda televizyonu, Rusya Devlet Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Mart'ta Moskova'da yaptıkları görüşme sonucunda imzaladıkları Soçi Mutabakatı'na ek protokol kapsamında yürütülen ortak devriye faaliyetleriyle ilgili çarpıcı bir habere imza attı.

Türk-Rus ortak devriyesi hakkında detayları paylaştı

'Türk zırhlı araçları konvoyun güvenliğini sağlıyor' denilen açıklamada şu ifadelere yer verdi:

- Rusya ve Türkiye askerlerinin İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki ortak devriyeleri şu anda Serakib'den başlayıp Ayn el Havr'a kadar uzanan güzergahta gerçekleştiriliyor.

- Rus askeri polisi burada tesadüfen bulunmuyor, zira M4 karayolunun bu bölümü halen militanların kontrolünde bulunan gerilimi azaltma bölgesinden geçiyor.

- Bu güzergahta yerleşim yerlerine ve açık alanlara özel önem veriliyor. Askerler, olası provokasyonlara karşı her zaman hazır bulunuyor. Türk zırhlı araçları konvoyun güvenliğini sağladıkları için konvoyun başında ve sonunda yer alıyor.

- Yol kenarlarında moloz kalıntıları ve barikatlar var. Bu noktada militanlar önceki devriyelerin geçişini engellemek için yolu kesmeye çalışmış.

- Rus insansız hava araçları, durumu havadan kontrol ediyor. Konvoyun güzergahı üzerindeki olası pusuları bulmaya çalışıyor.

- Güzergah, iki saatte herhangi bir olay ve acil durum yaşanmadan geçildi. Uzunluğu artırılarak 70 kilometreye çıkarıldı. Bir sonraki güzergah, birkaç kilometre daha uzatılacak. Bölgede gerilimi düşürmeye yönelik ortak çalışmalar devam edecek.

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