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Meclis'te "içme suyu sıkıntısı yaşanıyor" iddiasına yanıt!

TBMM Başkanlığı, Meclis'te "içme suyu sıkıntısı yaşandığı" iddialarına yönelik açıklama yaptı. Yapılan açıklamada su satışlarının, Halkla İlişkiler Binası, Halkla İlişkiler üyeler lokantası, Ana Bina üyeler lokantası, kış bahçeleri ve kulisin her iki tarafına kurulan kantin stantlarından sağlanmaktadığı bildirildi.

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TBMM Başkanlığından, Meclis'te "içme suyu sıkıntısı yaşandığı" iddialarına ilişkin paylaşılan bilgi notunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çay ocaklarının kapatılması üzerine su satışlarının, milletvekili odalarının bulunduğu Halkla İlişkiler Binasının beşinci katından, halkla ilişkiler binası ve ana binadaki üyeler lokantasından, kış bahçelerinden ve kulisin her iki tarafına kurulan kantin stantlarından sağlandığı belirtildi.

"ŞİKAYET BULUNMUYOR"

Kat görevlileri aracılığıyla milletvekillerinin odalarına kadar hizmet götürüldüğü ve çay ocaklarının kapatılmasının ardından buna ilişkin gerekli duyuruların da yapıldığı kaydedilen bilgi notunda, "Uygulamadan kaynaklanan şikayetin TBMM’nin ilgili birimlerine ulaşması durumunda da gereği anında yerine getirilmektedir. Ancak şu ana kadar ilgili birimlere ulaşan bir şikayet de bulunmamaktadır." denildi.

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