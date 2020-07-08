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Şile'de su kuyruğunu fotoğraflayan kişi konuştu

ŞİLE'de günlerdir yaşanan su sıkıntısı sırasında İSKİ tankerle su dağıttı. O anı fotoğraflayan köyün eski muhtarı Mustafa Şişman konuştu. Şişman, fotoğrafı 5 Temmuz günü çektiğini söyledi.

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İstanbul Şile'de vatandaşın bidonlarla su kuyruğunda beklemesi tartışmaları da beraberinde getirmişti. Ayrıca bazı kesimler de fotoğrafın eski olduğunu iddia etmişti.

Alacalı Köyü eski muhtarı Mustafa Şişman, fotoğrafları 5 Temmuz Pazar günü çektiğini söyledi. Şişman, "Fotoğrafı ben çektim. Telefonumda da kayıtlı tarihine bakabilirsiniz. Pazar günü saat 16.30-17.00 arası İSKİ tankeri geldi. Vatandaş burada su alırken ben gayri ihtiyari resim çektim. 3 gün önce Pazar günü çektim. 2 farklı fotoğraf var zaten. Buyurun istediğiniz gibi bakabilirsiniz. Ben kendime mi inanacağım onlara mı inanacağım?" dedi


"OĞLUMLA BERABER 3 GÜN ÖNCE O TANKERDEN SU ALDIK"

Alacalı köyü sakinlerinden Cevat Çakır, 5 Temmuz Pazar günü oğluyla beraber köye gelen İSKİ tankerinden su aldığını belirtti. Çakır, "O gün su tankeri geldi. Suyumuz yoktu su aldık, ihtiyacımızı giderdik. Paylaşılan fotoğrafta ben de varım. Buyurun bakın. Eğilen kişi benim. Yanımdaki de oğlum. Oğlumla beraber su aldık. Pazar günüydü" ifadesini kullandı.

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