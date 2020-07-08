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İran'ı ikinci dalga vuruyor! Son 24 saatteki bilanço çok ağır

İkinci dalganın etkili olduğu İran'da koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 153 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası ülkede ölü sayısı 12 bin 84'e yükseldi.

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İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı.

Salgını kontrol edemiyorlar

Son 24 saatte 2 bin 691 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını belirten Lari, 153 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Lari, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 248 bin 379'a hayatını kaybedenlerin sayısının ise 12 bin 84'e ulaştığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Lari, Huzistan, Hürmüzgan, Buşehr, Kirmanşah, Kürdistan, İlam ve Doğu ve Batı Azerbaycan Eyaletlerinin kırmızı bölge olarak kalmaya devam ettiğini söyledi.

"Kısıtlamalar geri gelebilir"

Tahran Korona Virüs ile Mücadele Merkezi Başkanı Ali Rıza Zali, sonbahar ayının İran için daha zor geçeceğini belirterek, "Başkent Tahran içinde korona virüs kısıtlamaları tekrardan hayata geçebilir" dedi.

Tahran Valisi Enuşirvan Muhsini Bendpey, başkent Tahran'ın kırmızı bölge olması halinde kontrolün daha zor olacağını belirterek, "Tahran'da şu an uyarı seviyesindeyiz. Bu durum bizim açımızdan kırmızı bölgeler kategorisine koymamız için yeterli. Çünkü Tahran diğer şehirlere göre daha karmaşık bir durumda" ifadelerini kullandı.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, dün yaptığı açıklamada ise kırmızı bölge olarak ilan edilen eyaletlerde yüksek risk taşıyan iş yerlerine kısıtlamaların tekrardan getirileceğini açıklamıştı.

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