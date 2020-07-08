Galatasaray'dan Henry Onyekuru açıklaması

Galatasaray, Monaco'nun geri çağırdığı Henry Onyekuru ile ilgili bir açıklama yayımladı.

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Fransa Kulübü Monaco, Galatasaray ile sözleşmesi biten Henry Onyekuru'yu geri çağırmıştı. Daha sonra konuyla ilgili bir açıklama yapan Galatasaray ise, "Oyuncu ve kulübüne borcumuz bulunmamaktadır." denilmişti.

Galatasaray'ın Monaco'ya para ödemediği için Onyekuru'nun geri çağrıldığına dair çıkan haberlere bir cevap veren Galatasaray, yeni yaptığı açıklamasında, "Onyekuru ve kulübüne borcumuz bulunmamaktadır. Monaco, 1 aylık sözleşme uzatma teklifimizi başından bu yana ısrarla kabul etmemiş ve oyuncu, bonservisini elinde geri dönmüştür." ifadelerini kullandı.

Ocak ayında Galatasaray'a kiralık olarak katılan Nijeryalı forvet, sarı-kırmızılı formayla 12 maça çıkarken 1 gol ve 2 asist kaydetti.