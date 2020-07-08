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Eskişehir'de fuhuş operasyonu 15 gözaltı

Demirören Haber Ajansı

ESKİŞEHİR merkezli üç ili kapsayan fuhuş operasyonunda; gözaltına alınan kişilerden 10'u sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinin yanı sıra Ankara ve Yalova’da eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenlendi.

10 kişi tutuklandı 5 kişi adli kontrolle serbest

Operasyonda fuhuş yaptığı öne sürülen kadınların yanı sıra fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheli Eskişehir’de sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınan 15 şüpheli işlemlerinin ardından ‘fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temin’ suçlarından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

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