Fatih Terim’den şok rapor: Artık Falcao ile yola çıkmam

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Falcao için yönetime, “Yeni sezonda ona güvenip yola çıkmam. Ya satalım eğer satamıyorsak da sürekli forma giyebilecek bir forvet alalım” dediği ifade edildi.

Abone ol

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geldiği günden bu yana beklentilerin altında kalan Radamel Falcao'dan umudunu kesti.

''Ona güvenip yola çıkmam''

Takvim'in haberine göre; Terim, Falcao için yönetime, “Yeni sezonda ona güvenip yola çıkmam. Ya satalım eğer satamıyorsak da sürekli forma giyebilecek bir forvet alalım” dediği ifade edildi.

Ayrılma niyeti yok

Ancak 7 milyon Euro maaşı olan Falcao'nun ayrılık gibi bir düşüncesi olmadığı belirtiliyor. 2 yıl daha sözleşmesi olan Kolombiyalı yıldız yönetimin başını fazlasıyla ağrıtacak.

Falcao sakatlığı nedeniyle Alanya kadrosuna da alınmadı.