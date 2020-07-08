AK Partili Turan'dan 'Çoklu baro' açıklaması: Zaten bunların bir kısmı şu an marjinal değil mi?

Tartışmalara neden olan çoklu baro teklifinin görüşmelerine bugün başlanacağını söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bu teklif geçerse barolar marjinalleşir diyorlar. Zaten bunların bir kısmı şu an marjinal değil mi?" görüşünü savundu.

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"Diyanetle ilgili açıklamalarında değerlerimize ihanet eden bunlar değil mi?" diyen AK Partili Turan, "Bu kanun geçince PKK, FETÖ gibi kuruluşlar baro kurarmış. Kursunlar. Bu kanunlar çerçevesinde suç işleyen varsa zaten bedelini ödeyecek. CHP de kurtulur bunlardan. Kim ne yapıyor görelim." ifadelerini kullandı.

AK Partili Turan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İstiyoruz ki cübbe dışında hiçbir kılık kıyafete karışılmasın"

Bazı baro başkanlarının mesleki, ahlaki sicillerine baktığımızda "Başörtülü avukat yemin edemez" dedikleri görülüyor, İstanbul'da yasak ama Yozgat'ta falan serbest. Bu yanlış fiilen durduruldu. Yarın da buna benzer yaklaşımında bulunan baro başkanı olabilir. İstiyoruz ki cübbe dışında hiçbir kılık kıyafete karışılmasın. Önemli bir düzenlemedir.

Çok tartışılan kanun

Bu kanun çok tartışıldı. Hatta bağlamından çıkarak tartışıldı. Baro başkanlarına sorulmadığı iddiası doğru değil. Bakın Adalet Bakanımız Barolar Birliği Başkanı ile yaptığı görüşmeler sonrası 30 baro başkanıyla saatlerce görüştü. İstanbul'daki beyefendi gelmediyse ne yapalım? Grup başkanvekilleriyle toplantılar yaptık. Bu toplantıda da İstanbul'daki beyefendi yoktu. Bakan çağırdı mı gelme, Meclis çağırdı mı gelme.

"Kapıya geldiler içeri almadılar diyorlar

Kapıya geldiler içeri almadılar diyorlar. Bakın bu defa, ben İstanbul Barosu'nun mensubuyum. Taksim'de ben yürürken, yönetim toplantısı varmış, katılayım desem beni alırlar mı? Almazlar. Baroları temsilen Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nı çağırmış. Barolar Birliği Başkanı da bizi temsil eden arkadaşımız gelecek demiş. Barolar Birliği'nin temsilcisi görüşmeleri takip etti. Davetli olmadığınız halde kapıya gelmeler, garip garip eylemler, cübbeyi göndere çekmeler falan... Buna rağmen biz rahatsız olduk. Daha önce anlattım. "3 arkadaşımız gelsin" dedik. Hem odanın ebatları, hem pandemi... Ancak 3 kişi alırdı. Beyefendi kabul etmedi. Ben aradım kabul etmedi. Buna artistlik deyince kızıyorlar. "Hepimiz geleceğiz" diyorlar. Öyle bir dünya yok. Kanuna da pandemiye de aykırı.