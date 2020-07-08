15 Temmuz'da Ayasofya ibadete açılır mı? Numan Kurtulmuş'tan çarpıcı açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş 15 Temmuz'da Ayasofya ibadete acılır mı? sorusuna "İnsallah daha önce açılır. Bana sorarsanız bugün açılsın. Şuan yüksek yargıda olan bir iş İnşallah yargı bu konuda müspet bir karar verir. Ayasofya'nın ibadete açılmasını bekliyoruz. " diye cevap verdi.

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Ayasofya'nın ibadete açılıp açılmayacağı merak konusu. Danıştay'ın kararını açıklaması an meselesi. Heyecanla beklenen karar öncesi iktidar kanadından bir açıklama geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz'da Ayasofya ibadete acılır mı? sorusuna "İnsallah daha önce acılır. Bana sorarsanız bugün acılsın. Suan yüksek yargıda olan bir iş İnsallah yargı bu konuda müspet bir karar verir. Ayasofya'nın ibadete açılmasını bekliyoruz." cevabını verdi.

"Eksikleri varsa uygulamalarda düzenlemeye gidilebilir"

İkinci yılını dolduran cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili olarak ta Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanlığı sistemi basarıyla devam ediyor. Eksikleri noksanları varsa uygulamaya bakılarak uygulamalarda düzenlemeye gidilebilir." dedi.

Danıştay'ın kararını açıklaması an meselesi

Ayasofya'nın ibadete açılıp açılmayacağı uzun süredir tartışma konusuydu. Danıştay'da 2 Haziran'da görülen duruşma sona ermiş ve 15 gün içerisinde yazılı olarak açıklanacağı belirtilmişti.

Ayasofya ile ilgili yargısal süreç

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya için ilk olarak 2005'te Danıştay'a dava açmıştı. Dernek, 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali ve yürütmenin durdurulmasını istemişti.

Danıştay 10. Dairesi, 24 Haziran 2005'te söz konusu Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini durdurma istemini reddetmişti. Daire 2008'de ise Ayasofya Camisi'nin müze olarak kullanılmasında hukuka aykırılık bulunmadığına işaret ederek, davayı reddetmişti.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Dairenin bu kararını onamıştı. Dernek, 2016'da tekrar Danıştay'a dava açmıştı.

Derneğin, Anayasa Mahkemesine yaptığı bireysel başvuru hakkında ise 2018'de karar verilmişti. Yüksek Mahkeme, Ayasofya'nın namaz kılınması için ibadete açılması yönündeki talebin reddedilmesi nedeniyle din ve vicdan hürriyetinin ihlal edildiği iddiasıyla yapılan başvuruyu, "incelenmeksizin kişi bakımından yetkisizlik" nedeniyle kabul edilemez bulmuştu.