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Ayasofya kulisi bomba karar oybirliğiyle alındı Okan Müderrisoğlu paylaştı

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve yazarı Okan Müderrisoğlu, Danıştay'daki Ayasofya davasıyla ilgili edindiği kulisi paylaştı. Ayasofya'nın Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye çevrildiğini hatırlatan Müderrisoğlu, "Bakanlar Kurulu kararı ile Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesine ilişkin kararın uygulanabilir olmadığı" yönündeki görüşün oybirliğiyle alındığını söyledi.

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NTV'de Ahmed Arpat'ın sunumuyla yayınlanan Siyasi İşler programına konuk olan Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve yazarı Okan Müderrisoğlu dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı. Müderrisoğlu, Ayasofya'nın statüsünün ne olacağı hususunda Danıştay tarafından değerlendirilen ve merakla beklenen kararla ilgili çarpıcı sözler söyledi. Okan Müderrisoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Danıştay 10'uncu Dairesi bu konunun hukuken sağlam hukuki argumanlar üretilerek ve konunun esasına girilerek konunun çözülmesinden yana irade sergiledi. Bunun altını çizelim. Yani bu konuda idarenin yetkisi vardır ya da yoktur konusu siyasetin ve günlük polemiğin bir başlığıdır. Bunun da açıklanabilir, karşı çıkılabilir, onaylanabilir argumanları vardır ancak ben Danıştay'dan edindiğim izlenimi söyleyeyim ki esasına bu konunun girerek bunu reddetmelisiniz. Bu idari tasarruftur.

"Ayasofya'nın statüsü cami statüsüdür"

Bu konuda kararı da oluşturdu. İdari yargılama usulü bu kararın 15 gün içerisinde yayınlanmasına amir. Dolayısıyla o karar yayınlandığından itibaren de çok somut sonuç ifa edecek. Benim öğrendiğim, buradan kamuoyuyla da paylaşayım. Umarım da yanılmam. Oy birliğiyle bir karar tesis edildiği. Dolayısıyla da Ayasofya'nın statüsü ile tartışmaların kökten ortadan kaldırabilecek; en azından hukuki nitelikte bir karar olduğu yönünde. Altını çizeyim bu karar oy birliğiyle alındığı yönünde duydum. Bakanlar Kurulu kararı ile Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesine ilişkin kararın uygulanabilir olmadığı hususundaki argumanların sağlam bir şekilde ortaya konulacağı kanaatindeyim. Sonuçta Ayasofya'nın statüsü cami statüsüdür.

"Kararın oybirliğiyle alındığını duydum"

Danıştay, Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararında hukuka uygunluk bulunmadığına ilişkin yargılama faaliyetiyle bu kararın iptali yönünde bir tasarruf ortaya koyacak. En azından benim öğrendiğim bu. Ben Danıştay adına henüz kamuoyuyla paylaşılmayan bir kararı aktarıcak bir konumda değilim. Benimki bir gazetecilik faaliyeti neticesinde bir kulis bilgisi. Bu kararın oy birliğiyle alındığını duydum ve bu kararın yazım aşamasında olduğunu duydum."

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