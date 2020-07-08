İrfan Can Kahveci: Avrupa'da oynamak istiyorum

İrfan Can Kahveci, takımı Medipol Başakşehir ile şampiyonluk yaşadıktan sonra kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini söyledi.

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Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 31. haftasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmanın ardından beIN SPORTS'a konuşan İrfan Can Kahveci gelecek planlaması hakkında net ifadeler kullandı.

''Avrupa'ya transfer olmak istiyorum''

Transfer döneminde adı sık sık İstanbul kulüpleriyle anılan 24 yaşındaki futbolcu; "Performansımı çok yeterli bulmuyorum. Sezon sonunda takımımla şampiyon olup inşallah Avrupa'ya transfer olmak istiyorum." şeklinde konuştu.