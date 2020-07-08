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Yargıtay'dan sürpriz kapatma kararı! Tarih açıklandı

Karara göre, 13, 21 ve 22. hukuk daireleri ile 20. Ceza Dairesi 2 Eylül, 20. Hukuk Dairesi ve 17. Ceza Dairesi 26 Eylül, 19. Hukuk Dairesi 3 Ağustos, 18. Ceza Dairesi ise 1 Ekim itibarıyla kapatılacak...

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Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, 5 hukuk ve 3 ceza dairesinin kapatılmasına karar verdi. Karara göre, 13, 21 ve 22. hukuk daireleri ile 20. Ceza Dairesi 2 Eylül, 20. Hukuk Dairesi ve 17. Ceza Dairesi 26 Eylül, 19. Hukuk Dairesi 3 Ağustos, 18. Ceza Dairesi ise 1 Ekim itibarıyla kapatılacak.

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, 13, 19, 20, 21 ve 22. hukuk daireleriyle 17, 18 ve 20. ceza dairelerinin kapatılmasını kararlaştırdı.

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, 6723 sayılı Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la 2797 sayılı Yargıtay Kanunu'na eklenen geçici 15. madde uyarınca, kapanacak dairelerin saptanması ve daireler arasındaki iş bölümünün yeniden belirlenmesi amacıyla toplandı.

Hukuk ve ceza dairelerinin mevcut iş ve kadro durumlarının incelenmesi sonucunda 13, 19, 20, 21 ve 22. hukuk daireleriyle 17, 18 ve 20. ceza dairelerinin kapatılmasına karar verildi.

Bu kapsamda, 13, 21 ve 22. hukuk daireleri ile 20. Ceza Dairesinin 2 Eylül, 20. Hukuk Dairesi ve 17. Ceza Dairesinin 26 Eylül, 19. Hukuk Dairesinin 3 Ağustos, 18. Ceza Dairesinin ise 1 Ekim itibarıyla kapatılması kararlaştırıldı.

Ayrıca, 22. Hukuk Dairesi Başkanı Seracettin Göktaş'ın 9. Hukuk, 19. Hukuk Dairesi Başkanı Mehmet Bülent Selçuk'un 11. Hukuk, 20. Ceza Dairesi Başkanı Mehmet Faik Ateş'in 10. Ceza, 18. Ceza Dairesi Başkanı Ziya Dinler'in 4. Ceza Dairesinde görevlendirilmelerine karar verildi.


Konuları itibarıyla 22. Hukuk Dairesinin baktığı dosyalara 9. Hukuk Dairesi, 21. Hukuk Dairesinin baktığı dosyalara 10. Hukuk, 20. Hukuk Dairesinin baktığı dosyalara 16. Hukuk, 19. Hukuk Dairesinin baktığı dosyalara 11. Hukuk, 13. Hukuk Dairesinin baktığı dosyalara 3. Hukuk dairesi bakacak. 20. Ceza dairesinin baktığı işler 10. Ceza Dairesine, 18. Ceza Dairesinin baktığı işler 4. Ceza Dairesine, 17. Ceza Dairesinin baktığı işler 2 ve 13. ceza dairelerine devredilecek.

23 Temmuz 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6723 sayılı Kanun, 6 yıl içinde 46 olan daire sayısının 12 hukuk, 12 ceza olmak üzere 24'e düşürülmesini, üye sayısının da boşalan üyeliklerin yarısı oranında seçim yapılmak suretiyle kademeli olarak 200'e indirilmesini öngörüyor.

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