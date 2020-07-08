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İstanbul Sarıyer'de orman yangını çıktı

Garipçe'de bulunan ormanlık alanda nedeni henüz bilinmeyen bir yangın çıktı.

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Gece saatlerinde Garipçe Yolu 15 Temmuz Şehitler Ormanı'na bağlantı noktasında bir yangın meydana geldi.

Ormanlık alanın yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri söndürdü

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi aldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü.

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