Başkan Erdoğan'dan Şentop'a tebrik telefonu

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerde ikinci kez TBMM Başkanı seçildi. Seçimlerin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şentop'u telefonla arayarak tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’ye yeniden başkan olarak seçilen Mustafa Şentop’u telefon ile arayarak tebrik etti.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, TBMM Genel Kurulundaki üçüncü tur oylamada, 328 oy alarak yeniden TBMM Başkanı seçildi. Genel Kuruldaki üçüncü tur oylamaya 557 milletvekili katıldı.

Seçimlerin ardından teşekkür konuşması yapan Mustafa Şentop, Meclis'in , izzet ve itibarını korumak için bütün gücüyle çalışacağına ve uygulamalarının da bu amaçla azami bir dikkatle bu istikamette olacağını söyledi.

Erdoğan'dan tebrik telefonu

Meclis'teki seçimlerin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mustafa Şentop'u telefonla arayarak tebrik ettiği öğrenildi.